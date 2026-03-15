Incendio forestal en sector Los Molles moviliza amplio despliegue de brigadas en Quilpué: piden evitar circular por el sector

Un incendio forestal se registró durante la tarde de este domingo en el sector de Los Molles, a la altura de la Ruta F-50, en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso, lo que motivó un amplio despliegue de equipos de emergencia para controlar la propagación de las llamas.

De acuerdo con información preliminar de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro ha afectado cerca de 0,8 hectáreas de vegetación.

Para enfrentar la emergencia se enviaron cinco brigadas terrestres, tres aviones cisterna, cuatro camiones aljibe y un skidder, maquinaria pesada utilizada para trabajos en terreno forestal.

Evitar circular por el sector

En el lugar también trabajan cinco compañías del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, junto a personal de Carabineros de Chile y equipos municipales de emergencia.

La alcaldesa de la comuna, Carolina Corti, llamó a la comunidad a evitar circular por el sector para no obstaculizar las labores de los equipos desplegados.

“Les pido a las vecinas y vecinos evitar transitar por el sector para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia”, señaló la autoridad comunal a través de redes sociales.