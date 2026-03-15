Este martes comienza en Francia el tercer juicio contra Nicolás Zepeda por el crimen de Narumi Kurosaki

El chileno Nicolás Zepeda enfrentará desde este martes un tercer juicio en Francia por el asesinato de su expareja, la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado.

El proceso se desarrollará ante el Tribunal de lo Criminal del Ródano y se extendería hasta fines de marzo o inicios de abril. Durante ese período, el imputado permanecerá en prisión preventiva mientras el tribunal adopta una decisión.

La investigación sostiene que Kurosaki, de 21 años, fue asesinada en 2016 en una residencia estudiantil de Besanzón. Aunque el cuerpo de la joven no ha sido hallado, Zepeda fue declarado culpable en juicios anteriores y en 2023 recibió una condena de 28 años por asesinato premeditado.

Se había anulado una sentencia

No obstante, en febrero de 2025 el Tribunal Supremo de Francia anuló esa sentencia por un defecto de forma en el proceso, lo que obligó a repetir el juicio.

Tras conocerse la decisión, su abogado defensor, Sylvain Cormier, afirmó a La Tercera que buscaría la liberación de su representado. “Dado que la condena ha sido anulada, solicitaré su puesta en libertad lo antes posible”, señaló.

El jurista también cuestionó el actuar de los investigadores durante el proceso anterior. “Habíamos criticado la condena porque los investigadores, durante el debate, habían realizado actos de investigación adicionales sin marco legal, sin haber sido designados en un complemento de información”, explicó.