Fiscal Nacional viajará a EE. UU. y solicitará interrogar a Nicolás Maduro por el crimen de Ronald Ojeda

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, anunció el inicio de una gira oficial a Estados Unidos que tendrá como uno de sus hitos principales una reunión con la fiscal general de dicho país, Pam Bondi. En la cita, programada para el próximo lunes, Valencia planteará formalmente el interés del fiscal Héctor Barros de interrogar a Nicolás Maduro en el marco de la investigación por el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Valencia explicó que la diligencia es considerada “necesaria” por el equipo investigador, dado que los antecedentes del caso sostienen la tesis de un crimen con motivaciones políticas. No obstante, el jefe del Ministerio Público reconoció que la petición es compleja, considerando que Maduro se encuentra actualmente privado de libertad en un país extranjero.

Cooperación mutua y extradiciones pendientes

Además del caso Ojeda, la agenda con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contempla una revisión integral de los mecanismos de cooperación bilateral. Entre los temas prioritarios se encuentran:

El estado de las extradiciones pendientes entre ambos países.

entre ambos países. Nuevas solicitudes en materia de investigación criminal.

El fortalecimiento del trabajo conjunto con agencias como el FBI, que ya ha colaborado en el esclarecimiento de delitos de diversa naturaleza en Chile.

"Si esa petición prospera depende de factores que a veces exceden lo simplemente judicial", advirtió Valencia, subrayando que la relación de confianza con la embajada y los organismos de justicia estadounidenses es clave para avanzar en temas de esta magnitud.