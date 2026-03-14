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“Respaldaremos con sentido de urgencia”: oficialismo tras proyecto de “Reconstrucción Nacional” presentado por Presidente Kast

La propuesta también contempla ajustes al financiamiento universitario, limitando beneficios estatales según edad, cuestión a debatir por el Congreso Nacional.

Martín Neut

“Respaldaremos con sentido de urgencia”: oficialismo tras proyecto de “Reconstrucción Nacional” presentado por Presidente Kast

“Respaldaremos con sentido de urgencia”: oficialismo tras proyecto de “Reconstrucción Nacional” presentado por Presidente Kast / Oscar Guerra

El anuncio del plan fue realizado por el presidente José Antonio Kast en la comuna de Penco, en la región del Biobío, donde presentó un proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional” que contempla 40 medidas destinadas a impulsar la recuperación económica y material del país.

Tras la presentación —en la que también participó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz— diputados oficialistas valoraron la iniciativa y adelantaron que respaldarán su tramitación con urgencia en el Congreso.

El plan se organiza en cinco ejes: reconstrucción física, económica, institucional, fiscal y de orden legal y seguridad pública.

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Entre las medidas destacan la eliminación transitoria del IVA a la venta de viviendas, la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% y la reintegración del sistema tributario para incentivar la inversión.

En el ámbito fiscal, la propuesta también incluye ajustes a la gratuidad universitaria y cambios al sistema del Crédito con Aval del Estado.

“Chile no puede seguir esperando”

Desde el oficialismo, la diputada Natalia Romero (UDI) sostuvo que “Chile no puede seguir esperando”, por lo que llamó a avanzar con rapidez en la implementación de las medidas, especialmente frente al déficit habitacional.

En la misma línea, el diputado Roberto Arroyo (PSC) afirmó que la rebaja de impuestos busca “generar inversión, empleo formal y movilidad económica para miles de familias”, mientras que el legislador Andrés Celis (RN) destacó que el crecimiento económico será clave para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas.

Otros parlamentarios oficialistas, como Francisco Orrego (RN) y Sebastián Zamora (Partido Republicano), coincidieron en que el plan apunta a reactivar la economía y ordenar las finanzas públicas, por lo que adelantaron que “respaldaremos con un sentido de urgencia esta medida y todas las que vayan en esa dirección"

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