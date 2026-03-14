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Estas son las regiones donde se esperan lluvias intensas este domingo 15 de marzo

El sistema frontal ingresará durante la madrugada y dejará precipitaciones fuertes en el centro sur, con mayor impacto en zonas interiores y cordilleranas.

Martín Neut

Estas son las regiones donde se esperan lluvias intensas este domingo 15 de marzo

Estas son las regiones donde se esperan lluvias intensas este domingo 15 de marzo / Hans Scott

Un sistema frontal asociado al inicio del otoño climatológico provocará precipitaciones en varias zonas del país durante los próximos días, con mayor intensidad en regiones del centro sur.

De acuerdo con el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, el fenómeno ingresará durante la madrugada de este domingo y comenzará a dejar lluvias en el sur del país antes de avanzar hacia el centro.

El especialista explicó que el sistema frontal “ingresará rápido durante la madrugada de este domingo”, provocando precipitaciones que se intensificarán durante la mañana en la región del Biobío y, posteriormente, cerca del mediodía en la región de Ñuble.

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Según detalló, el fenómeno podría reorganizarse en esa zona. “Lo que venía como frente frío se ondula y, con esa característica, reducirá su velocidad de avance”, indicó.

“30% al 40% de que ocurra algo en la capital”

Las precipitaciones más significativas se concentrarían en el centro sur del país. En ese contexto, Leyton advirtió que todas las regiones del área “van a recibir lluvia fuerte, que en algunos casos será intensa”, con especial impacto en sectores interiores y cordilleranos, además de la región de La Araucanía.

El sistema frontal también podría continuar su desplazamiento hacia el norte y alcanzar parte de la zona central, incluyendo la región de O’Higgins y sectores de la región Metropolitana de Santiago.

No obstante, el meteorólogo advirtió que en la capital el escenario aún es incierto. “Hay una probabilidad del 30% al 40% de que ocurra algo en la capital, que sería notoriamente más débil”, afirmó, agregando que “Santiago es una ciudad difícil por su relieve”.

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