“Que lea su propio informe”: el emplazamiento de Jorge Quiroz a Nicolás Grau por polémica de caja fiscal

En una reunión de carácter urgente convocada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Energía, Ximena Rincón, analizaron en el Palacio de La Moneda las repercusiones económicas de la guerra en Medio Oriente. El conflicto ha provocado un alza sostenida en el precio internacional de los combustibles, lo que, según advirtió el Gobierno, impactará directamente en el presupuesto de las familias chilenas si no se implementan medidas de mitigación a la brevedad.

Al término del encuentro, el ministro Quiroz señaló que el objetivo principal de la cita fue actualizar al Mandatario sobre la situación internacional y la disponibilidad de recursos para enfrentar esta contingencia. “Estamos estudiando la situación”, afirmó el secretario de Estado, subrayando que existe una preocupación operativa constante por el escenario externo.

Tensión por el Informe de Finanzas Públicas

La instancia también sirvió para escalar la disputa mediática con la administración saliente de Gabriel Boric. Consultado por la polémica sobre la “caja fiscal”, donde Quiroz denunció haber recibido solo US$ 40 millones frente a los US$ 1.400 millones que defiende el exministro Nicolás Grau, el actual titular de Hacienda evitó entregar nuevas cifras, pero lanzó un agudo emplazamiento a su antecesor.

“Tiene que leer el informe que él mismo escribió nomás el año pasado (...) El informe de finanzas públicas”, sentenció Quiroz al ser requerido por la veracidad de los datos entregados por Grau.

Una “situación fiscal extrema”

Desde el Ejecutivo calificaron el estado actual de las arcas públicas como una “situación fiscal crítica y extrema”, la cual marcará la agenda de las próximas semanas. El ministro Quiroz adelantó que el Gobierno presentará diversos proyectos en el Congreso Nacional para abordar esta realidad, buscando compensar la falta de liquidez heredada con un diseño “oportuno y eficaz”.