Cambios al CAE y ajustes en la gratuidad: las medidas del Plan “Reconstrucción Nacional” presentado por el Gobierno

Durante esta jornada, el Gobierno presentó el proyecto de ley denominado “Reconstrucción Nacional”, una iniciativa que busca enfrentar las consecuencias de los incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío durante el verano.

La propuesta contempla más de 40 medidas orientadas a reconstruir viviendas, reactivar la economía local y reforzar la institucionalidad tras la emergencia.

La iniciativa fue anunciada durante una visita del presidente José Antonio Kast al sector de Lirquén, en la comuna de Penco, una de las zonas más golpeadas por los siniestros registrados en enero de 2026.

Según datos oficiales, los incendios dejaron 19 personas fallecidas y cerca de 5.000 viviendas afectadas en esa comuna, lo que motivó al Ejecutivo a impulsar un plan de reconstrucción con medidas de carácter económico, social y de seguridad.

Las medidas clave del plan de reconstrucción

El proyecto se estructura en cinco ejes principales: reconstrucción física, reactivación económica, reformas institucionales, orden fiscal y seguridad pública. Dentro de las medidas más relevantes se encuentra la ampliación del Fondo de Emergencia Transitorio para incendios y una inyección adicional de recursos públicos que alcanzaría los 400 mil millones de pesos para enfrentar los daños provocados por la catástrofe.

Uno de los anuncios que podría tener impacto directo en el mercado inmobiliario es la eliminación transitoria del IVA a la vivienda , medida que busca facilitar la construcción y adquisición de nuevos hogares para las familias afectadas.

El plan también contempla incentivos para la actividad económica, como la reducción de la tasa corporativa desde el 27% al 23%, la reintegración del sistema tributario y subsidios destinados a proteger el empleo formal en las zonas afectadas por los incendios.

En paralelo, el proyecto propone cambios institucionales para acelerar la reconstrucción, incluyendo modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con el objetivo de agilizar permisos y reducir los tiempos de tramitación de proyectos.

Además, el eje fiscal incorpora medidas de contención del gasto público, entre ellas ajustes al sistema de gratuidad universitaria y el fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo del plan es acelerar la recuperación de las zonas afectadas y evitar que la reconstrucción se extienda por varios años, como ha ocurrido en catástrofes anteriores.