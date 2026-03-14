La mayor incautación de ketamina en Chile: Carabineros detiene a seis extranjeros y decomisa más de 400 kilos de droga

14 de marzo de 2026/PROVIDENCIA El OS7 de Carabineros, junto a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, al Subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet y al General Director de Carabineros, Marcelo Araya, dieron a conocer los resultados de una investigación que “permitió desarticular una organización dedicada al tráfico de drogas, logrando la incautación de más de 240 kilos de ketamina. Asimismo, tras un segundo operativo desarrollado por el Departamento OS7 en coordinación con la Fiscalía de Ovalle, se informarán los resultados de un proceso investigativo que permitió decomisar cerca de 500 kilos de marihuana. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

En dos operativos coordinados con el Ministerio Público, Carabineros logró decomisar más de 400 kilos de drogas, entre ellas la que sería la mayor incautación de ketamina en Chile.

En el primer procedimiento, iniciado en 2024, se decomisaron más de 240 kilos de ketamina, junto a ácido bórico y cocaína, y se detuvo a cuatro personas extranjeras vinculadas a una organización transnacional.

El fiscal Guillermo Adasme señaló: “Se culminó con la detención de los líderes de esta organización transnacional y la incautación de más de 240 kilos de ketamina (…) Se trata de la mayor incautación de ketamina en nuestro país hasta el momento".

Casi 22 toneladas de droga incautada

En un segundo operativo, realizado en carreteras, se fiscalizó un vehículo que transportaba más de 400 kilos de marihuana hacia la Región Metropolitana, deteniendo a dos ciudadanos extranjeros, boliviano y colombiano.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó que “a la fecha ya son casi 22 toneladas de droga las que hemos quitado a estas bandas criminales".

Los operativos reflejan el esfuerzo de la policía y el Ministerio Público para combatir el narcotráfico transnacional y reducir la presencia de drogas en el mercado ilegal.