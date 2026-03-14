La mayor incautación de ketamina en Chile: Carabineros detiene a seis extranjeros y decomisa más de 400 kilos de droga
Dos operativos del OS7 permitieron desbaratar una red transnacional e interceptar un cargamento destinado a la región Metropolitana.
En dos operativos coordinados con el Ministerio Público, Carabineros logró decomisar más de 400 kilos de drogas, entre ellas la que sería la mayor incautación de ketamina en Chile.
En el primer procedimiento, iniciado en 2024, se decomisaron más de 240 kilos de ketamina, junto a ácido bórico y cocaína, y se detuvo a cuatro personas extranjeras vinculadas a una organización transnacional.
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El fiscal Guillermo Adasme señaló: “Se culminó con la detención de los líderes de esta organización transnacional y la incautación de más de 240 kilos de ketamina (…) Se trata de la mayor incautación de ketamina en nuestro país hasta el momento".
Casi 22 toneladas de droga incautada
En un segundo operativo, realizado en carreteras, se fiscalizó un vehículo que transportaba más de 400 kilos de marihuana hacia la Región Metropolitana, deteniendo a dos ciudadanos extranjeros, boliviano y colombiano.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó que “a la fecha ya son casi 22 toneladas de droga las que hemos quitado a estas bandas criminales".
Los operativos reflejan el esfuerzo de la policía y el Ministerio Público para combatir el narcotráfico transnacional y reducir la presencia de drogas en el mercado ilegal.
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