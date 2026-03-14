“Me gustaría que nos toque el Santos para jugar contra Neymar; sería un sueño para todo el plantel”

Audax Italiano se impuso con autoridad en el inicio de la séptima fecha de la Liga de Primera 2026 y goleó por 3-0 a Deportes Concepción en La Florida, profundizando la crisis del cuadro penquista, que se mantiene en el último lugar de la tabla y se quedó sin técnico tras la renuncia de Patricio Almendra.

Tras el encuentro, Esteban Matus, lateral de los “Itálicos”, analizó la victoria sobre el “León de Collao” y también anticipó el sorteo de la Copa Sudamericana, asegurando que le gustaría enfrentar al Santos de Neymar en el torneo continental.

“Fue una revancha rápida. Nos pudimos sacar ese partido (ante Colo Colo) que para todos fue medio malo, pero lo bueno es que ahora salieron las cosas bien y conseguimos el triunfo", declaró el zaguero de 24 años.

Consultado sobre la salida de Almendra de la banca de Concepción, sostuvo que “eso es normal. Pasa siempre todos los años en cada equipo que lamentablemente no funciona bien. Nosotros estamos bien con la idea del profe, acatando, y siento que hoy día se demostró eso".

El sorteo de la Copa Sudamericana

Por otro lado, Esteban Matus anticipó el sorteo de la fase de grupos del torneo continental, a realizarse el próximo jueves 19 de marzo, y no dudó en elegir al rival que le gustaría enfrentar.

“A mí me gustaría Santos para jugar con Neymar, o podría ser River por el estadio, por la hinchada. Pero nada, estamos esperando que salga el rival más accesible para poder hacerlo de la mejor forma", reconoció.

En esa línea, remarcó que jugar con el astro brasileño “sería un sueño, yo creo que para todo el plantel, que se pueda cumplir. Ya el hecho de jugar contra una leyenda como él es algo único”.

Por último, valoró el inicio de la temporada de Audax, pese a las tres caídas que suma en el torneo. “El arranque del equipo creo que ha sido bueno. Siento que ningún equipo nos pasó por encima. Hemos dado batalla y hemos salido a jugar todos los partidos de igual a igual", sentenció.