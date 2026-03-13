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Cae un nuevo DT en el fútbol chileno: “Me voy con sensaciones encontradas; pido disculpas a la hinchada”

Patricio Almendra dejó la banca de Deportes Concepción tras ser goleado por Audax Italiano en La Florida. “Hablé con los jugadores, ya me despedí”, declaró.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El inicio de la séptima fecha de la Liga de Primera 2026 cobró una nueva víctima entre los técnicos del fútbol chileno. Se trata de Patricio Almendra, quien anunció su salida de la banca de Deportes Concepción tras ser goleado por 3-0 en su visita a Audax Italiano en La Florida.

“Solo asistí a la conferencia de prensa para darle las gracias a la directiva, al club, al dueño. Me voy con sensaciones encontradas. El año pasado fue muy bueno, pasé un momento muy feliz, logramos tres objetivos que fueron muy importantes para el club, ascendimos y hoy día estamos en Primera División", afirmó el DT ante la prensa.

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“Lamentablemente, estos tres meses no fueron buenos, pero me voy con la sensación de haber hecho la pega, de haber disfrutado a mi club en Primera División en estos meses", agregó.

En esa línea, Almendra pidió disculpas a la hinchada de Deportes Concepción: “Les pedimos disculpas a toda la hinchada por no haber logrado complacer y haberles dado alegría. Estamos en una situación complicada y espero que el cuerpo técnico que venga pueda sacar adelante la tarea".

“Hablé con los jugadores, ya me despedí y quería venir solamente a eso, a darles las gracias a todos los que hicieron posible que yo pudiera vivir este último año muy feliz en mi club", sentenció el estratega de 48 años.

De esta manera, Patricio Almendra deja la banca de Deportes Concepción tras haber dirigido apenas 7 partidos en la Liga de Primera, con un saldo de una victoria, un empate y cinco derrotas. Actualmente, el “León de Collao” es colista con 4 puntos.

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