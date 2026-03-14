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El primer gran refuerzo de Paredes en Santiago Morning ya es oficial: jugó en Colo Colo y en La Roja

El cuadro microbusero anunció el fichaje del delantero Carlos Muñoz.

Bastián Lizama

@stgomorning

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Santiago Morning se prepara para disputar la Segunda División Profesional 2026 y, con el objetivo de pelear por el ascenso, nombró en las últimas horas a Esteban Paredes como su nuevo director técnico.

Pero eso no es todo, ya que el cuadro microbusero continúa reforzándose y ahora anunció la llegada de un nuevo refuerzo. Se trata de Carlos Muñoz, delantero de 36 años con recorrido por Colo Colo, Santiago Wanderers y la selección chilena.

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“Bienvenido Carlitos. Sumamos calidad y jerarquía a nuestra delantera. Carlos Muñoz ya es parte de la familia bohemia y estamos seguros de que dejará todo por estos colores”, sostuvo la institución. “¡Mucho éxito en este nuevo desafío, Carlitos!”, anunció el club en redes sociales.

De esta manera, Muñoz vestirá la duodécima camiseta a lo largo de su carrera y, de paso, se reencontrará con Paredes, dado que ambos compartieron camarín en el “Cacique” entre 2011 y 2012.

El último equipo del atacante nacional fue Magallanes, donde disputó 29 partidos entre la Primera B y la Copa Chile 2025, registrando cinco goles y una asistencia.

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