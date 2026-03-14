Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 14 de marzo, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, sábado 14 de marzo, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla cuatro partidos.

Dos de estos encuentros son parte de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros dos corresponden a la cuarta jornada de la Primera B.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 14 de marzo comenzará a las 18:00 horas, cuando Coquimbo Unido reciba a Universidad de Chile en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, duelo que tendrá como árbitro a Mathías Riquelme y que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

El cierre de actividad se dará a contar de las 20:30 horas, en el Claro Arena, donde Universidad Católica enfrentará a Everton. Rodrigo Carvajal impartirá justicia en el encuentro, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Primera B

La acción del ascenso arrancará a las 18:00 horas, en el Municipal de San Bernardo, donde Magallanes jugará ante Deportes Temuco, con arbitraje de Juan Comas y transmisión de TNT Sports.

El otro choque del día se disputará desde las 20:30 horas, cuando San Luis de Quillota enfrente a Deportes Copiapó en el Bicentenario Lucio Fariña. Francisco Gaggero será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.