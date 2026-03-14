Marité Matus rompe el silencio tras quiebre con Camilo Huerta: “Verlo siempre acostado me molestaba mucho”

A diez meses de su separación con Camilo Huerta, la empresaria e influencer María Teresa “Marité” Matus decidió hablar públicamente sobre el fin de su matrimonio, una relación que duró apenas 15 meses y que hoy se encuentra marcada por una disputa judicial.

En conversación con Las Últimas Noticias, la ex pareja del exfutbolista Arturo Vidal abordó por primera vez el conflicto que mantiene con su ex marido, incluyendo una demanda relacionada con la instalación de un dispensario de cannabis medicinal.

Según explicó, decidió entregar su versión tras meses de polémicas y exposiciones mediáticas. “Porque ya se pasaron todos los límites. He recibido amenazas, insultos. No tengo vocera. Me sé defender, yo puedo hablar. Quiero contar mi verdad ahora para aclarar muchas cosas”, afirmó.

La disputa por el dispensario y el quiebre definitivo

En la entrevista, Marité Matus sostuvo que durante la relación apoyó económicamente a Camilo Huerta, incluyendo deudas personales y proyectos laborales. De acuerdo con su relato, el origen del conflicto judicial se vincula con un dispensario de cannabis medicinal cuya inversión —según asegura— fue financiada completamente por ella.

“Le entregué los cheques, hice la inversión… Era una sociedad, siempre fue pensado así”, explicó, agregando que el negocio finalmente quedó inscrito a nombre de su entonces esposo mientras ella se encontraba fuera de Chile.

Con el paso del tiempo, relató que comenzó a exigir formalizar el traspaso del negocio, lo que —según su versión— nunca se concretó. “Nos iba bien y cada vez le decía que había que hacer el traspaso. Un día llamé a su abogado y me dijo que no sabía de qué le hablaba. Ahí entendí todo”, señaló.

El quiebre definitivo llegó tras una discusión relacionada con dinero. “Le dije que ya no quería prestarle más plata porque recibía un sueldo y podía pagarme una cuota. Se enojó y se fue. Esa fue la última vez que lo vi”, relató.

Marité Matus también abordó cómo fue la convivencia diaria con Camilo Huerta, asegurando que con el paso del tiempo comenzaron a surgir tensiones que terminaron deteriorando la relación. Según relató, el cambio en la dinámica de pareja fue evidente cuando el ex chico reality se trasladó a vivir con ella.

“Cuando se vino a vivir acá cambió todo. Camilo iba a trabajar tres veces a la semana como personal trainer. Yo llegaba a la casa de ir a dejar a mis hijos al colegio y hacer mis cosas, y él estaba acostado”, relató. En esa línea, agregó que “con tres hijos, yo no estoy todo el día acostada, no se podía. Entonces verlo siempre acostado a él a mí me molestaba mucho”, explicó al describir el ambiente que terminó afectando la convivencia.

“Lo ayudé mucho económicamente”

En la conversación, la empresaria también afirmó que apoyó económicamente a su ex pareja en diversas ocasiones. “Lo conocí con muchas deudas. Lo ayudé mucho económicamente, pagándole su línea de crédito, el dividendo… Todo se lo di yo”, aseguró.

Matus también desmintió versiones sobre el monto que recibiría por concepto de pensión del exfutbolista Arturo Vidal, aclarando que su situación financiera se sustenta principalmente en inversiones propias. “Él se preocupa de sus hijos, recibo la ayuda de él, pero todos los otros gastos por los gustos que me doy, todo eso es mío”, afirmó.

Finalmente, la empresaria aseguró que el proceso de separación fue emocionalmente complejo y que debió enfrentar problemas de salud mental durante ese periodo. “De 60 kilos llegué a pesar 48 con crisis de pánico, ansiedad, bulimia nerviosa. Toqué fondo”, confesó.