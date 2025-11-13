Una nueva polémica envuelve a Marité Matus y Camilo Huerta, quienes pusieron fin a su relación en julio pasado. Según reveló Cecilia Gutiérrez, la ruptura habría dejado más que solo diferencias sentimentales, ya que la empresaria decidió demandar a su expareja por un conflicto económico.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista comentó: “Ayer me enteré de que Marité Matus demandó a Camilo Huerta. Esta relación terminó evidentemente muy mal. Lo demandó por una tienda, un dispensario, que él ahora administra, pero ella asegura en la demanda que toda la inversión fue de ella, todo, incluso hasta la lámpara, la ampolleta que se compró en esa tienda es inversión de ella”.

“Y él no le ha devuelto ni un peso, según lo que dice esta demanda, de aquella inversión, menos de las ganancias que están teniendo de este negocio”, añadió.

La panelista de Primer Plano también compartió detalles inéditos del quiebre amoroso de los dos famosos. “Hace poco hablábamos de esta separación, que pocas luces teníamos de por qué se había dado. Bueno, evidentemente fue por un tema económico. Además, me decían que lo que más le dolió a Marité es que Camilo Huerta terminó la relación por WhatsApp”, afirmó.

Finalmente, Cecilia Gutiérrez relató: “Cuando empezaron estos problemas económicos, él le manda un WhatsApp y al otro día se va de la casa, y listo, se acabó la relación. Y ahí ella decide inmediatamente hacer el cese de convivencia para iniciar ya pronto los trámites de divorcio”.