;

VIDEO. Marité Matus demanda a Camilo Huerta: los detalles de la fuerte acusación contra su expareja

A su vez, se dieron más detalles de su quiebre amoroso, como la frialdad con la que el exchico “Yingo” le puso fin a su relación con la influencer.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

Una nueva polémica envuelve a Marité Matus y Camilo Huerta, quienes pusieron fin a su relación en julio pasado. Según reveló Cecilia Gutiérrez, la ruptura habría dejado más que solo diferencias sentimentales, ya que la empresaria decidió demandar a su expareja por un conflicto económico.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista comentó: “Ayer me enteré de que Marité Matus demandó a Camilo Huerta. Esta relación terminó evidentemente muy mal. Lo demandó por una tienda, un dispensario, que él ahora administra, pero ella asegura en la demanda que toda la inversión fue de ella, todo, incluso hasta la lámpara, la ampolleta que se compró en esa tienda es inversión de ella”.

Revisa también:

ADN

Y él no le ha devuelto ni un peso, según lo que dice esta demanda, de aquella inversión, menos de las ganancias que están teniendo de este negocio”, añadió.

La panelista de Primer Plano también compartió detalles inéditos del quiebre amoroso de los dos famosos. “Hace poco hablábamos de esta separación, que pocas luces teníamos de por qué se había dado. Bueno, evidentemente fue por un tema económico. Además, me decían que lo que más le dolió a Marité es que Camilo Huerta terminó la relación por WhatsApp”, afirmó.

Finalmente, Cecilia Gutiérrez relató: “Cuando empezaron estos problemas económicos, él le manda un WhatsApp y al otro día se va de la casa, y listo, se acabó la relación. Y ahí ella decide inmediatamente hacer el cese de convivencia para iniciar ya pronto los trámites de divorcio”.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad