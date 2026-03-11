Revelan millonaria mensualidad que Marité Matus le habría dado a Camilo Huerta: “Se quedó con el negocio”

La polémica en torno al divorcio entre la empresaria Marité Matus y el personal trainer Camilo Huerta sigue sumando nuevos antecedentes en programas de espectáculos.

Esta vez fue Gisella Gallardo quien aseguró que el exdeportista habría recibido una importante ayuda económica durante la relación.

El tema surgió luego de que Huerta comentara en el podcast “Sin editar”, conducido por Pamela Díaz, que estaría atravesando dificultades económicas tras la separación.

Sin embargo, durante el programa “Hay que decirlo”, Gallardo planteó que la situación sería distinta. Según señaló, Matus le habría entregado a su expareja una mensualidad de entre 3 y 5 millones de pesos, además de hacerse cargo de otros gastos.

“Se quedó con el negocio. Ella le pagaba su departamento, todo era un trato de pareja. Lo ayudaba porque quería verlo bien y que surgiera”, comentó la panelista.

La periodista también aseguró que la empresaria no solo le entregaba dinero de forma mensual, sino que además cubría el arriendo del departamento, gastos asociados a su línea de crédito y otros lujos, como viajes y ropa. “Algo debió haber ahorrado”, agregó.

La respuesta de Camilo Huerta

En medio del debate, Pamela Díaz afirmó que conversó directamente con Huerta sobre estas afirmaciones. Según relató en el panel, el personal trainer negó que existiera un acuerdo económico de ese tipo.

Por su parte, la periodista Paula Escobar señaló que la información entregada por Gallardo sería correcta, lo que mantiene la controversia abierta en medio de la mediática separación entre Matus y Huerta.