;

Quinta preemergencia ambiental en la región Metropolitana: esta es la restricción vehicular para hoy lunes 15 de junio

La medida rige por malas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago. Autos, motos, buses y transporte de carga tendrán restricción durante la jornada.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

La Región Metropolitana enfrenta este lunes 15 de junio su quinta preemergencia ambiental, luego de que la Delegación Presidencial Metropolitana decretara el episodio crítico por las malas condiciones de ventilación registradas en la cuenca de Santiago.

Según informó la autoridad ambiental, la medida fue adoptada con el fin de resguardar la salud de la población, tras los altos niveles de material particulado fino MP2.5 constatados durante el domingo en estaciones como Pudahuel y Cerro Navia.

En ese sentido, las autoridades recordaron que no podrán funcionar los calefactores de uso residencial que utilicen combustibles sólidos, incluyendo leña, pellets y otros derivados de la madera, en toda la Región Metropolitana.

Revisa también:

ADN

Mientras que el Ministerio de Educación sugirió no suspender las clases de Educación Física, pero sí reducir su intensidad, privilegiando actividades bajo techo y de menor exigencia cardiovascular.

¿Qué vehículos no pueden circular hoy lunes 15 de junio en Santiago?

Las autoridades reforzaron que las fiscalizaciones continuarán en las calles de Santiago durante esta jornada, en el marco de la restricción vehicular 2026.

La restricción vehicular precisamente busca evitar y reducir la contaminación ambiental en Santiago, y se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente.

Esta medida rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

Estos son los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy lunes 15 de junio en la capital por la alerta ambiental:

  • Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 8 y 9.
  • Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
  • Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 6, 7, 8 y 9.
  • Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 8 y 9.
  • Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
  • Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

Además, se confirmó que los vehículos de carga con Sello Verde, sin importar año, cuyas patentes terminen en 2 y 3 (incluye camionetas) no podrán circular.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad