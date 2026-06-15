Quinta preemergencia ambiental en la región Metropolitana: esta es la restricción vehicular para hoy lunes 15 de junio

La Región Metropolitana enfrenta este lunes 15 de junio su quinta preemergencia ambiental, luego de que la Delegación Presidencial Metropolitana decretara el episodio crítico por las malas condiciones de ventilación registradas en la cuenca de Santiago.

Según informó la autoridad ambiental, la medida fue adoptada con el fin de resguardar la salud de la población, tras los altos niveles de material particulado fino MP2.5 constatados durante el domingo en estaciones como Pudahuel y Cerro Navia.

En ese sentido, las autoridades recordaron que no podrán funcionar los calefactores de uso residencial que utilicen combustibles sólidos, incluyendo leña, pellets y otros derivados de la madera, en toda la Región Metropolitana.

Mientras que el Ministerio de Educación sugirió no suspender las clases de Educación Física, pero sí reducir su intensidad, privilegiando actividades bajo techo y de menor exigencia cardiovascular.

¿Qué vehículos no pueden circular hoy lunes 15 de junio en Santiago?

Las autoridades reforzaron que las fiscalizaciones continuarán en las calles de Santiago durante esta jornada, en el marco de la restricción vehicular 2026.

La restricción vehicular precisamente busca evitar y reducir la contaminación ambiental en Santiago, y se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente.

Esta medida rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

Estos son los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy lunes 15 de junio en la capital por la alerta ambiental:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 8 y 9 .

. Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9 , y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio. Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 6, 7, 8 y 9 .

. Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 8 y 9 .

. Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9 , y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio. Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

Además, se confirmó que los vehículos de carga con Sello Verde, sin importar año, cuyas patentes terminen en 2 y 3 (incluye camionetas) no podrán circular.