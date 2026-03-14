VIDEO. El esperado momento: Sabrina Carpenter “arresta” a HorsegiirL en Lollapalooza Chile 2026
La artista de 26 años se presentó por primera vez en Chile y trajo consigo el momento del arresto donde eligió a la DJ alemana HorsegiirL, quien también ofreció su show en el festival de música que se está realizando en el Parque O’Higgins. “Es mi primer caballo”, dijo Sabrina Carpenter tras “detener” a la alemana.
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