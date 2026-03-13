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VIDEO. “¿La guagua es mía? Quiero el examen”: Junior Playboy se entera en vivo que su pareja vive junto con su ex y la reacción ya es viral

El chico reality participó junto a Yessenia en el último capítulo del podcast de Danilo 21.

Nicolás Lara Córdova

“¿La guagua es mía? Quiero el examen”: Junior Playboy se entera en vivo que su pareja vive junto con su ex y la reacción ya es viral

Un momento incómodo protagonizó Junior Playboy en el último capítulo del podcast Juzgamos y nos funamos de Danilo 21.

En dicho episodio, el chico reality participó del espacio junto a su actual pareja, Yessenia, quien lanzó una insólita confesión: aún vive y duerme con su ex.

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“Yo vivo con mis hijos y con el padre de ellos, también duermo con él, pero no estamos juntos”, comentó Yessenia.

Tras esos dichos, Junior Playboy se descolocó y preguntó de inmediato si el bebé que espera la creadora de contenidos es de él.

“¿Entonces la guagua...? Como dices que es mía, si puede ser de él. Tu estás diciendo que él va a verte a veces. Yo no sabía que estabas con él, tu decías que ya no", le respondió Junior Playboy a su actual pareja.

Yessenia insistía entre risas que ya no está en una relación con su ex pareja, ante la mirada incrédula del chico reality que le pedía los exámenes de ADN.

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