Operativo policial en Santiago: OS7 allana diversas viviendas y decomisa más de 70 kilos de ketamina

Un megaoperativo del OS7 de Carabineros en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur y apoyados por el GOPE dejó, de manera preliminar, más de 70 kilos de ketamina decomisados en la comuna de Santiago, además de millones de pesos en efectivo, en un procedimiento que continúa en desarrollo con allanamientos simultáneos.

La investigación, según se informó, se inició en 2024 y apunta a una estructura dedicada al tráfico de drogas con posibles vínculos internacionales.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados en el marco del despliegue, se reportan cuatro detenidos preliminarmente, todos extranjeros —de nacionalidad colombiana y venezolana— y con nexos directos a bandas criminales internacionales.

El trabajo policial se concentró en el allanamiento de distintos inmuebles ubicados en sectores de calle Serrano, Arturo Prat y Tocornal, con diligencias que seguían activas al cierre de este reporte.

La investigación se mueve hacia la “ruta del dinero”

El procedimiento no solo se enfocó en la incautación de drogas. En paralelo, el OS7 desplegó equipos dedicados a seguir el rastro patrimonial de la organización, con énfasis en el origen y destino de los recursos.

Según primeras informaciones, existe un equipo que investiga el patrimonio de esta banda criminal, enfocada en la ruta del dinero, una línea clave para determinar cómo se financia la operación, dónde se lava el dinero y qué bienes podrían estar asociados al delito.

El hallazgo de millones de pesos en efectivo refuerza la hipótesis de una operación activa, con circulación de dinero y logística en marcha. Con la investigación patrimonial en curso, es esperable que Fiscalía solicite medidas para identificar bienes, cuentas o activos que permitan desarticular el flujo financiero de la banda.

Mientras continúan los allanamientos en distintos domicilios, el caso podría escalar con nuevas detenciones y decomisos, dependiendo de lo que se encuentre en los inmuebles intervenidos y de las declaraciones que se obtengan durante el procedimiento.