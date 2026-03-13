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Ministra de Seguridad usa central de comunicaciones de Carabineros para envíar masivo mensaje a funcionarios: “Actúan en nombre de toda la República”

Durante su mensaje, la ministra calificó el ataque a un uniformado en Puerto Varas como un hecho “doloroso” y una acción “cobarde”.

Pablo Castillo

Ministra de Seguridad usa central de comunicaciones de Carabineros para envíar masivo mensaje a funcionarios: “Actúan en nombre de toda la República”

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, envió un mensaje directo a todos los funcionarios de Carabineros de Chile en un discurso transmitido simultáneamente a las comisarías del país, en el que aseguró respaldo del Estado a la labor policial tras el reciente ataque que dejó a un carabinero herido en Puerto Varas.

La intervención fue realizada desde el centro de comunicaciones de la institución, conocido como Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO), desde donde la secretaria de Estado habló a los uniformados desplegados a lo largo del territorio nacional.

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Durante su mensaje, la ministra calificó el ataque ocurrido en Puerto Varas como un hecho “doloroso” y una acción “cobarde”, y afirmó que el país respalda el trabajo que realizan los carabineros. “Quiero decirles con claridad: el Estado de Chile los reconoce, los valora y los respalda”, señaló.

Steinert también apuntó al impacto personal que implica la labor policial, recordando que detrás de cada funcionario existe una familia. En ese contexto, enfatizó que los uniformados no están solos y que cuentan con el apoyo de la ciudadanía. En su intervención, la autoridad aseguró que su gestión buscará combinar respaldo político con exigencias de profesionalismo. Según explicó, el objetivo es que los carabineros cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar el delito, manteniendo al mismo tiempo un estricto apego a la ley.

La ministra concluyó señalando que cada vez que un carabinero interviene frente a un hecho delictivo lo hace representando al Estado. “Cuando un carabinero se interpone entre el delito y un ciudadano, actúa en nombre de toda la República”, afirmó.

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