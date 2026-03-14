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“Me quemé (...) cuida a mi hijo”: revelan última llamada de una de las víctimas de la tragedia en Renca

Isidora Larenas Oyarzún falleció el pasado viernes tras varias semanas internada en estado crítico.

José Campillay

Cedida

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La tragedia del camión de Gasco en la comuna de Renca sumó un nuevo y doloroso capítulo. Isidora Larenas Oyarzún, de 23 años, falleció en la Clínica Indisa tras permanecer semanas en estado crítico.

Su muerte no solo eleva la cifra de víctimas fatales a 14, sino que también pone rostro a una historia de resiliencia y sacrificio materno que terminó de forma abrupta el pasado 19 de febrero.

Aquel día, lo que comenzó como un trayecto rutinario de un vehículo de carga en la autopista General Velásquez derivó en una explosión masiva que alcanzó a trabajadores y transeúntes.

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Isidora, quien se desempeñaba como repartidora, fue alcanzada por la onda expansiva mientras intentaba ponerse a salvo.

En un acto de instinto puro, y a pesar de la gravedad de sus quemaduras, la joven utilizó sus últimos segundos de conciencia para contactar al padre de su hijo.

Según relatan sus cercanos, el mensaje fue directo y desgarrador: “Me quemé, me quemé, hubo una explosión: cuida a mi hijo”.

Un proyecto de vida truncado

Originaria de la zona costera de la Región de Valparaíso, donde vivió en El Tabo y Cartagena, se había trasladado a la capital hace apenas seis meses.

Su objetivo era claro: construir un futuro sólido para su pequeño de dos años, especialmente tras haber enfrentado la pérdida de ambos padres en el año 2020.

Su hermano, Miguel Muñoz, la describió como una mujer que nunca dejó de pelear por los suyos, siendo una imagen inspiradora para muchas personas.

En declaraciones recogidas por LUN tras su partida, el familiar fue enfático en cómo desea que el público la mantenga en su memoria: “Queremos que la recuerden como lo que fue: una luchadora y una excelente madre”.

Justicia en proceso

Mientras la familia inicia el duelo, el foco judicial se traslada ahora a las responsabilidades legales. Hay que recordar que la Fiscalía mantiene abierta una investigación sobre las causas del volcamiento y la posterior fuga de gas que desencadenó el incendio.

Se estima que las pericias técnicas y la determinación de culpabilidades podrían extenderse por un periodo de hasta dos años.

Por ahora, la comunidad de Renca y sus seres queridos despiden a una joven que, en el momento más oscuro de su vida, solo tuvo un pensamiento: el bienestar de su hijo.

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