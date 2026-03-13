Tras dichos del Presidente Kast: senadora Campillai oficia a ministro de Justicia por eventuales indultos a carabineros y militares

La senadora Fabiola Campillai anunció que ofició al Ministerio de Justicia para solicitar información sobre eventuales solicitudes de indulto vinculadas a casos del estallido social en Chile de 2019, en medio del debate generado tras los dichos del Presidente José Antonio Kast sobre el uso de esta facultad.

A través de una publicación en la red social X (Twitter), la parlamentaria indicó que pidió antecedentes respecto a la eventual solicitud de indulto para José Santiago Faundez Sepúlveda.

“Hace instantes he enviado un oficio al Ministro de Justicia, Fernando Rabat, para que informe sobre la fecha en que se ingresó la solicitud de indulto (…) y todos los antecedentes de hecho y derecho que se tuvieron en consideración”, señaló.

Campillai agregó que realizará gestiones similares ante eventuales futuros casos. “Y así con cada futuro indulto. Chile merece saber”, afirmó.

El oficio

En el oficio dirigido a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, la legisladora solicita que se requiera al Ministerio de Justicia detallar cuándo se presentó la petición de indulto para Faundez Sepúlveda y cuáles fueron los fundamentos jurídicos considerados para su tramitación.

La acción ocurre luego de que el Presidente Kast confirmara que su Gobierno estudia otorgar indultos a carabineros y militares condenados por hechos ocurridos durante las protestas de 2019, señalando que revisarán distintos casos antes de tomar una decisión.