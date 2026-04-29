Iván Román atravesó semanas complejas en Brasil con Atlético Mineiro, ya que lentamente perdió su espacio en el equipo y quedó relegado a un plano más que secundario con la llegada de Eduardo Domínguez como DT.

El defensor no disputaba un partido con su club desde el 21 de marzo, en la derrota por la cuenta mínima ante Fluminense por el Brasileirao.

Sin embargo, el formado en Palestino volvió a tener una oportunidad de mostrar su mejor fútbol y fue titular ante Cienciano por Copa Sudamericana.

El “Galo” cayó por la cuenta mínima en Perú, pero se mantiene con chances de clasificar a la siguiente fase del torneo.

El chileno fue protagonista de una desafortunada jugada en el inicio del segundo tiempo del compromiso, cuando recibió un fuerte pelotazo en la cabeza que lo dejó tendido.

Román recibió atención médica y pudo continuar en el campo, donde completó todo el encuentro. El futbolista de 19 años tuvo un buen desempeño a pesar de la derrota, completando todo el partido.