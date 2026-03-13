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Testigo revela diálogo tras ataque a carabinero en Puerto Varas: “Levántate, vámonos, corre. ¿Qué hiciste?”

Carabineros reforzaron patrullajes y buscan a los responsables mientras el sargento Figueroa sigue con riesgo vital. En el sitio del suceso se halló un cargador de una pistola.

Martín Neut

PUERTO VARAS: Carabineros perician lugar del ataque a sargento primero

PUERTO VARAS: Carabineros perician lugar del ataque a sargento primero / Rudy Muñoz

La investigación por el ataque al sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa, sumó este viernes nuevos antecedentes que complican el caso en Puerto Varas.

Las pericias determinaron que los disparos fueron efectuados con dos armas distintas, y se encontró en el lugar el cargador de una pistola, presuntamente de uno de los responsables, según TVN.

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El ataque ocurrió el miércoles pasado, cuando Figueroa atendía un llamado por consumo de alcohol en la vía pública y recibió un disparo en la cabeza. El uniformado permanece con muerte cerebral.

Una testigo aseguró haber escuchado a una mujer increpando a un hombre tras los disparos: Enrique, hueón, levántate, vámonos, corre. ¿Qué hiciste?, frase que podría aportar pistas sobre los autores.

Mientras, Carabineros reforzó los controles de tránsito en la zona, buscando dar con los responsables y evitar nuevos incidentes. Las próximas horas serán clave para la evolución de Figueroa y para avanzar en la investigación.

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