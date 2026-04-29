Alerta desde la ciencia: experto advierte que este comportamiento que todos hacemos estaría detrás de infartos, cáncer y demencia / Ake Ngiamsanguan

El especialista en ciencias biológicas y neurología Robert Sapolsky realizó una controvertida afirmación acerca de las grandes razones de los fallecimientos en la sociedad contemporánea.

El profesor de 69 años apuntó a que esto no se debe a enfermedades infecciosas, si no al estrés crónico que deriva de las conductas sociales actuales que generan enfermedades cardiacas, demencia y cáncer.

Sapolsky explica que el estrés que genera el sobre pensar situaciones fuera del control, o imaginar escenarios que no pasaron originaria este tipo de males en el ser humano.

El científico detalla que la depresión grave y la melancolía, relacionadas con la internalización de emociones negativas, pueden considerarse un tipo de estrés psicológico extremo con efectos físicos mortales.

Las consecuencias inmediatas en el cuerpo humano serían una degradación cerebral que deriva en demencia, así como agotamiento a largo plazo que generaría cáncer o problemas cardiacos.

Sapolsky subraya la importancia del entorno social, el estado socioeconómico y la gestión del estrés como factores determinantes de la longevidad y la salud.