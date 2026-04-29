;

Alerta desde la ciencia: experto advierte que este comportamiento que todos hacemos estaría detrás de infartos, cáncer y demencia

Reconocido neurobiólogo advierte que gran parte de los decesos en la actualidad estarían ligadas al estilo de vida.

Felipe Romo

Alerta desde la ciencia: experto advierte que este comportamiento que todos hacemos estaría detrás de infartos, cáncer y demencia

Alerta desde la ciencia: experto advierte que este comportamiento que todos hacemos estaría detrás de infartos, cáncer y demencia / Ake Ngiamsanguan

El especialista en ciencias biológicas y neurología Robert Sapolsky realizó una controvertida afirmación acerca de las grandes razones de los fallecimientos en la sociedad contemporánea.

El profesor de 69 años apuntó a que esto no se debe a enfermedades infecciosas, si no al estrés crónico que deriva de las conductas sociales actuales que generan enfermedades cardiacas, demencia y cáncer.

Sapolsky explica que el estrés que genera el sobre pensar situaciones fuera del control, o imaginar escenarios que no pasaron originaria este tipo de males en el ser humano.

Revisar también:

ADN

El científico detalla que la depresión grave y la melancolía, relacionadas con la internalización de emociones negativas, pueden considerarse un tipo de estrés psicológico extremo con efectos físicos mortales.

Las consecuencias inmediatas en el cuerpo humano serían una degradación cerebral que deriva en demencia, así como agotamiento a largo plazo que generaría cáncer o problemas cardiacos.

Sapolsky subraya la importancia del entorno social, el estado socioeconómico y la gestión del estrés como factores determinantes de la longevidad y la salud.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad