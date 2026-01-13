La senadora Fabiola Campillai condenó el fallo del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que absolvió al excarabinero Claudio Crespo por las agresiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica durante una protesta en noviembre de 2019.

La parlamentaria, quien acompañó a Gatica a la audiencia, afirmó que la resolución confirma un escenario de impunidad.

“Hoy ha quedado demostrado que la impunidad en Chile es un dolor latente”, sostuvo, recalcando que, pese a la absolución, el tribunal estableció que Crespo disparó y provocó la pérdida total de la visión.

“Se ha transformado en una ley maldita”

Campillai responsabilizó a la Ley Nain-Retamal por el resultado judicial. “Esta ley, apoyada y promulgada por el gobierno de Gabriel Boric en tiempo récord (...) se ha transformado en una ley maldita, que solo genera impunidad”, dijo la parlamentaria.

Además, afirmó que “el Estado hoy no solo le ha fallado a Gustavo, sino que al país entero”.

Finalmente, apuntó al Gobierno, señalando que “el gobierno que llegó levantando las banderas de verdad y justicia, hoy es el principal responsable de la impunidad que nos duele tanto el día de hoy”.