Hace unas semanas, se comenzó a generar una ola de rumores alrededor de María José Quintanilla luego de que publicara un video donde le comentaba un “secreto” a su madre con el que se empezó a crear diversas teorías.

Este jueves por la noche, la cantante nacional se encargó de revelar el misterio con una publicación en sus redes sociales.

Y es que María José Quintanilla realizará su primer concierto en el Movistar Arena el próximo domingo 4 de abril.

“Parientes, ¡sí se puede! Ustedes muchísimas veces me escribieron y dijeron que teníamos que soñar en grande y querían un Movistar", comenzó escribiendo la cantante.

“Llegó nuestro momento, un concierto lindo, grande, que recorrerá toda nuestra historia. No falten, ahí quiero ver a todos los que siempre han creído en este camino, ya que jamás se podría haber recorrido sin ustedes. Estoy emocionada, ansiosa y con ganas de que llegue ese día”, cerró María José Quintanilla.

La venta de entradas para este concierto arrancará el 5 de mayo a las 12:00 a través del sistema Punto Ticket con la preventa exclusiva para usuarios con tarjetas Banco Estado con descuento del 20%. La venta general partirá a la misma hora desde el 6 de mayo.