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Rechazan prisión preventiva para conductor que abandonó caja con cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

El imputado fue formalizado por encubrimiento en la muerte de una mujer de 26 años, cuyo cuerpo fue abandonado en la vía pública.

Martín Neut

Formalización - Imputado

Formalización - Imputado / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Este viernes fue formalizado por encubridor de homicido Cristian González, de 52 años, conductor del camión desde el cual se dejó una caja con el cuerpo de una mujer en la vía pública, frente al domicilio de la alcaldesa de Karina Delfino.

El hallazgo ocurrió la tarde del 8 de marzo en calle Embajador Gómez, luego de que vecinos alertaran por un fuerte olor proveniente de una caja abandonada. En su interior se encontraba el cadáver de una mujer chilena de 26 años, quien mantenía antecedentes por robo.

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La investigación está a cargo de la Fiscalía de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la región Metropolitana y se mantiene bajo reserva.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, pero el 6° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la medida.

“Dan cuenta posiblemente de un homicidio”

La fiscalía apeló, por lo que el acusado permanece privado de libertad a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Santiago.

El defensor penal público, Álvaro Zúñiga, afirmó que la eventual participación de su representado sería secundaria y que aún restan diligencias para esclarecer los hechos.

“Muchos antecedentes dan cuenta posiblemente de un homicidio, pero la participación de mi representado (…) sería secundaria. Faltan muchas diligencias investigativas”, señaló.

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