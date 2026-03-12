;

Estudiará casos de carabineros y militares presos tras estallido social: Presidente Kast confirma que usará su facultad de indulto

El Mandatario señaló que se revisará caso por caso. “Vamos a recuperar la paz con diálogo y trabajar también en el concepto del perdón”, señaló.

Martín Neut

Estudiará casos de carabineros y militares presos tras estallido social: Presidente Kast confirma que usará su facultad de indulto

Estudiará casos de carabineros y militares presos tras estallido social: Presidente Kast confirma que usará su facultad de indulto / VICTOR HUENANTE

El Presidente de José Antonio Kast confirmó que su gobierno evalúa otorgar indultos a carabineros y militares condenados por delitos ocurridos durante el estallido social en Chile de 2019, señalando que hará uso de la facultad presidencial tras revisar los antecedentes de cada caso.

En entrevistas televisivas, el Mandatario aseguró que ya se encuentra analizando distintas situaciones. “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”, afirmó a Canal 13.

El Presidente Kast sostuvo que durante las protestas de 2019 hubo funcionarios que terminaron en prisión pese a haber actuado —según indicó— en el cumplimiento de su deber.

Revisa también:

ADN

“Hay personas que terminaron presas sin haberse levantado ese día diciendo ‘yo voy a realizar una acción para dañar a alguien’, como en el caso de carabineros y militares”, señaló a TVN.

“Estamos estudiando cada caso”

El jefe de Estado también aclaró que esta evaluación es distinta al proyecto que busca conmutar penas a reos de edad avanzada o con problemas de salud. Además, explicó que esa iniciativa “va por un carril distinto” en el Congreso.

Finalmente, indicó que el Gobierno revisa “una serie de casos que han sido relativamente conocidos” y que, a su juicio, requieren un análisis profundo para avanzar en reconciliación.

“Estamos estudiando cada caso (…) vamos a avanzar en esa línea para recuperar la paz con diálogo y trabajar también en el concepto del perdón”, sostuvo.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad