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AUDIO. “Siempre el primer cambio en el fútbol es el entrenador. Estamos últimos y hay que poner el pecho”

Joaquín Larrivey, capitán de Deportes Concepción, lamentó la salida de Patricio Almendra de la banca lila.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

Joaquín Larrivey, delantero de Deportes Concepción

Joaquín Larrivey, delantero de Deportes Concepción

03:11

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La estrepitosa goleada que sufrió Deportes Concepción a manos de Audax Italiano en el arranque de la séptima fecha de la Liga de Primera derivó en que Patricio Almendra renunciara a la banca lila.

Con apenas una victoria, un empate y el resto derrotas, se selló la salida del entrenador que había sido el encargado de ascender al “León de Collao” a la máxima categoría del fútbol chileno tras 18 años.

La salida del “Pato” supone un golpe fuerte para el plantel de los lilas, tal como lo confirmó Joaquín Larrivey, capitán del equipo, en zona mixta tras la caída en La Florida.

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Obviamente se percibía eso (que se iba a ir). Es una gran persona y entrenador, a quien lamentablemente no se le dieron los resultados. El abrazo es en agradecimiento a lo que hizo por Deportes Concepción y por mí en particular. El aprecio va a estar aunque no se hayan dado los resultados”, comenzó diciendo el goleador de 41 años.

“Sabemos que los resultados mandan. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que es muy difícil la situación que estábamos atravesando. Siempre el primer cambio en el fútbol es el entrenador. Puede ser justo o no, pero es así y se percibía que necesitábamos ganar para que se mantuviera en el cargo. No se dio y ya todos saben el desenlace”, agregó el exjugador de Universidad de Chile.

Larrivey finalizó admitiendo el pésimo momento que atraviesan. “Hoy estamos muy dolidos por nuestra situación y la del ‘Pato’. Ya con los días iremos recargando la energía, pero hoy la situación es triste; estamos últimos, algo que nadie esperaba. Hay que poner el pecho”, cerró el delantero.

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