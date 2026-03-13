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Jugó en Boca, pasó por Colo Colo y es lapidario con Carlos Palacios: “Nunca se pudo adaptar al fútbol argentino”

“Como consejo, le tiene que dar más importancia al tema físico”, declaró el exdelantero argentino, Pablo Mouche.

Bastián Lizama

Getty Images

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El inicio de temporada para Carlos Palacios en Boca Juniors no ha sido fácil. En lo que va de este 2026, el delantero chileno no ha podido sumar minutos oficiales debido a una compleja lesión en la rodilla que lo obligó a pasar por el quirófano.

Mientras el volante de 25 años se enfoca en su recuperación, que lo tendría de vuelta en las canchas recién a fines de abril o principios de mayo, un ex Colo Colo fue crítico sobre el momento del formado en Unión Española en el “Xeneize”.

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Se trata de Pablo Mouche, quien habló con Los Tenores de la Tarde y aconsejó a la “Joya” de cara a su regreso en el club argentino. “Para mí nunca se pudo adaptar al fútbol argentino. Le costó mucho, más que nada en el tema físico. Creo que ahí le tiene que dar una vuelta de rosca al tema de la intensidad, de jugar con más dinámica y más roce ahí en el mediocampo", lanzó de entrada.

“Obviamente, Boca te exige mucho más que otros clubes. No nos olvidemos que Boca es Colo Colo y Boca es lo más grande de Argentina. Esa camiseta pesa como la de Colo Colo, así que se tiene que adaptar lo más rápido posible”, agregó Mouche.

En esa línea, el exatacante argentino remarcó: “Creo que le costó mucho. Tuvo también algunas lesiones que le impidieron tener un poco de continuidad, pero me parece que le tiene que dar bastante importancia tema físico. Para jugar en el mediocampo, en el fútbol argentino, necesitas ser dinámico, fuerte, intenso y encontrar el lugar".

“Para mí todavía no encontró el lugar dentro de la cancha en este Boca y también ha ayudado de que Boca no está pasando un buen momento. No es culpa de Palacios esto. Boca no tiene un buen funcionamiento, no es muy regular y va de la mano. Como consejo, es que le tiene que dar más importancia al tema físico", insistió.

El resto de los chilenos en Argentina

Por otro lado, Pablo Mouche destacó la actualidad de otros futbolistas nacionales al otro lado de la cordillera. Sobre Diego Valdés, señaló: “Es un jugador que me encanta, un jugador de extinción que es difícil de encontrar en el fútbol, no solamente argentino, sino en el fútbol sudamericano. Es un jugador con unas condiciones de la puta madre, que me encantó desde el primer día que lo vi”.

Respecto a su excompañero en Colo Colo, Iván Morales, agregó: “Le costó al principio en Sarmiento, pero después se acomodó bastante en el segundo semestre, tuvo un buen sprint en el final del campeonato y ahora tuvo la posibilidad de pasar a un equipo más grande como Argentinos Juniors".

También opinó sobre Brayan Cortés. “A pesar de que el momento hoy de Argentinos Juniors no es bueno, lo veo tratando de adaptarse al fútbol argentino. Siempre es difícil. Aunque uno pase del argentino al chileno o del chileno al argentino, te tienes que acostumbrar. Hay algunos jugadores que se adaptan más rápido y otros demoran un poco más”, aseguró.

Finalmente, se refirió a Vicente Pizarro. “Está pasando un buen momento y ganándose un lugar. Lo veo cada vez más asentado en el mediocampo de Almirón, que lo conoce mucho. Eso es un valor importante a la hora de poder competir y tratar de adaptarse a otro fútbol. Es un chico que me gusta mucho", sentenció.

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