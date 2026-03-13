La ANFP toma desesperada medida ante el avance de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas / Diego Martin

La reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas entró en su trámite final en el Congreso y, luego de varios años de tramitación, podría ser aprobada prontamente.

Impulsada por diferentes actores del fútbol y la política chilena, la introducción del nuevo texto podría significar un cambio total en cómo se desarrolla la disciplina en nuestro país, pese a que en la ANFP no están de acuerdo con su aplicación.

Por lo mismo, y ante la nula influencia que tuvieron antes de su aprobación en la Cámara de Senadores, desde el ente rector toman decisiones desesperadas.

A través de una carta firmada por el secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, a la cual tuvo acceso ADN Deportes, se citó a una reunión presencial a todos los presidentes de clubes de Primera División y Primera B en la sede de la orgánica en Quilín, el próximo martes 17 de marzo a las 17:00 horas.

En aquella asamblea extraordinaria, el primer tema a tratar será el estado de avances, contenido y alcances de la ya mencionada reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas.

Además, el otro punto a tratar será la designación de cuatro representantes de la ANFP para el consejo de la Federación de Fútbol de Chile.