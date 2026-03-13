;

La ANFP toma desesperada medida ante el avance de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

A través de una carta a la que tuvo acceso ADN Deportes, se citó al Consejo de Presidentes del fútbol chileno a una reunión extraordinaria en Quilín.

Javier Catalán

La ANFP toma desesperada medida ante el avance de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

La ANFP toma desesperada medida ante el avance de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas / Diego Martin

La reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas entró en su trámite final en el Congreso y, luego de varios años de tramitación, podría ser aprobada prontamente.

Impulsada por diferentes actores del fútbol y la política chilena, la introducción del nuevo texto podría significar un cambio total en cómo se desarrolla la disciplina en nuestro país, pese a que en la ANFP no están de acuerdo con su aplicación.

Por lo mismo, y ante la nula influencia que tuvieron antes de su aprobación en la Cámara de Senadores, desde el ente rector toman decisiones desesperadas.

Revisa también:

ADN

A través de una carta firmada por el secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, a la cual tuvo acceso ADN Deportes, se citó a una reunión presencial a todos los presidentes de clubes de Primera División y Primera B en la sede de la orgánica en Quilín, el próximo martes 17 de marzo a las 17:00 horas.

En aquella asamblea extraordinaria, el primer tema a tratar será el estado de avances, contenido y alcances de la ya mencionada reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas.

Además, el otro punto a tratar será la designación de cuatro representantes de la ANFP para el consejo de la Federación de Fútbol de Chile.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad