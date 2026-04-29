Ministro De Grange anuncia cambios tras recorte en Transportes: actualización importante para buses

En el marco del plan de austeridad fiscal presentado por el Gobierno de José Antonio Kast, que propone un recorte del 3% a los ministerios, se anunciaron nuevas medidas que generan controversia entre la ciudadanía.

El ministro de Transportes, Louis De Grange, adelantó algunas de las estrategias que aplicará su cartera para optimizar recursos sin sacrificar la conectividad.

Entre las decisiones más destacadas se encuentra el fin de la adquisición de buses de dos pisos y una reestructuración de la flota nocturna. “No vamos a seguir comprando buses de dos pisos”, sentenció.

A pesar de la meta de ahorro, la autoridad fue enfática en asegurar que los programas sociales y de conectividad rural no sufrirán interrupciones.

“En ningún caso -se va a- poner en riesgo servicios”, afirmó el secretario de Estado, quien subrayó que la búsqueda de eficiencia no debe interpretarse como una merma en la cobertura estatal en zonas críticas.

El adiós a más micros de dos pisos

La decisión de no sumar más unidades de dos niveles al sistema de transporte público responde a un análisis de costos y logística.

Según De Grange, estos vehículos presentan una serie de inconvenientes que van desde la complejidad técnica hasta la velocidad de operación en las calles.

“La verdad es que tienen mucha dificultad operacionales, no pueden andar por todas las calles, son muchísimo más caros, no existen los repuestos”, explicó en conversación con Radio Duna.

El ministro detalló que la baja escala de producción obliga a importarlos directamente desde China, lo que encarece significativamente su costo.

Además el jefe del Ministerio apeló a la experiencia de los usuarios: “Tienen peor calidad de servicio. Son más lentos que los otros porque pasan más tiempo en cada parada, porque las personas tienen que subir al segundo piso y eso es más lento”.

Ajustes en la flota nocturna

El plan de ajuste también puso la lupa sobre el servicio nocturno. Tras un diagnóstico de la demanda, se apunta a una ineficiencia en el uso de máquinas de gran tamaño durante la madrugada.

“Tenía más buses articulados que personas circulando en la noche”, reveló Louis De Grange, señalando que, en promedio, se registraba menos de un pasajero por cada bus oruga en esos horarios.

Como medida correctiva, el ministerio reemplazó dichas unidades por buses estándar de 12 metros. Esta sustitución permite un ahorro sustancial, dado que “el bus articulado es el doble de caro”, sin que esto afecte las frecuencias necesarias para los usuarios nocturnos.

Finalmente, el ministro anticipó que vendrán nuevos anuncios bajo una lógica de “facilitación regulatoria”, buscando realizar un “raspado” en áreas operacionales poco eficientes para cumplir con la meta presupuestaria sin afectar el día a día de la ciudadanía.