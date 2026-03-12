La U tenía listo al DT que reemplazaría a Meneghini, pero esto ocurrió: giro de última hora en Azul Azul

Universidad de Chile está en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Francisco “Paqui” Meneghini y en las últimas horas comenzó a sonar con fuerza el nombre de Jorge Fossati para hacerse cargo de la banca azul.

Según información de ADN Deportes, hasta antes del mediodía de este jueves, el técnico uruguayo tenía prácticamente cerrado su arribo a la U, con un acuerdo económico que rondaba el millón de dólares.

Sin embargo, el acuerdo se truncó en las últimas horas. Todo comenzó ayer martes en la tarde, cuando Fossati tuvo una reunión con el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, donde revisaron el proyecto del club, la situación actual del plantel y el presupuesto. Tras el encuentro, parecía que todo estaba listo para concretarse.

No obstante, este jueves por la mañana existió otra reunión, donde se sumaron directores de la plana mayor de la dirigencia azul. Fue allí donde surgió un punto clave que terminó rompiendo el acuerdo.

El desencuentro que frenó el arribo de Fossati

Durante este nuevo encuentro, ambas partes comenzaron a proyectar lo que iba a ser el mercado de invierno y Fossati, junto a sus intermediarios, dejó clara su postura: si es necesario exponer que las cosas no se están haciendo bien en el club, lo hará. Algo similar a lo hecho por Gustavo Álvarez en la temporada anterior.

Fossati también reconoció que la U atraviesa un momento futbolístico complicado y que estaba dispuesto a comandar el barco y tratar de sacarlo adelante, pero que, si no resultaba, no asumiría la culpa en solitario. Esa franqueza no cayó bien en la dirigencia, y así, de tener todo listo, decidieron evaluar otras alternativas.

Al respecto, Jorge Fossati habló hace instantes con la Radio Sport 890 en Uruguay y dio detalles de su reunión con Azul Azul: “Se decía que estaba todo arreglado. Yo no soy de hablar, pero hay veces que no sé si reír o llorar, porque veo que Miguelito y Pedrito son candidatos a un equipo y conmigo hablaron, y resulta que yo no aparezco“.

“Lo único que sí puedo comentar es que ayer me llamaron del club, el gerente deportivo. Tuvimos una charla para conocernos mutuamente y no hay más que eso", agregó el DT, dejando en suspenso su llegada al CDA.