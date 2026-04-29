“Estado en quiebra”. Contraloría se pronuncia respecto de publicación del Gobierno y ordena proceso disciplinario

Siguen las reacciones a las publicaciones de los primeros días del Gobierno del Presidente José Antonio Kast donde se afirmaba que el Estado estaba en quiebra (y que posteriormente fueron borradas).

Este miércoles 29 de abril, y tras las denuncias recibidas de parlamentarios de oposición a la Secretaría General de Gobierno (Segegob), la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento respecto de dicha situación.

“En su análisis jurídico, la CGR indica que si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y puede emplear términos cotidianos, ello debe ceñirse a una serie de principios”, dice el comunicado.

Respecto del lenguaje utilizado en los mensajes, la Contraloría señala que el servicio no pudo “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”.

De acuerdo a lo expresado por Contraloría, el ministerio reconoció que las expresiones empleadas “no cumplieron con los estándares de moderación exigidos, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía, motivo por el cual el contenido fue retirado”.

La Contraloría ordenó adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas y se instruyó iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, de lo cual deberá ser informado a la Contraloría dentro de cinco días hábiles.