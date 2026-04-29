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Hombre es asesinado a balazos en cerros de Talcahuano: fue encontrado por transeúntes

La PDI realiza diligencias para esclarecer la dinámica del crimen, mientras no se registran detenidos.

Cristóbal Álvarez

Nicolás Medina

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante la noche del martes quedó al descubierto un homicidio en los cerros de Talcahuano, en la región del Biobío, luego de que transeúntes encontraran a un hombre con heridas de bala y alertaran a equipos de emergencia.

El hecho se registró pasadas las 22:00 horas en el sector de Los Copihues, hasta donde llegó personal del SAMU que inició maniobras de reanimación. Sin embargo, la víctima —un hombre de 48 años— falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

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En una primera instancia trabajó Carabineros, pero por instrucción del fiscal de turno la investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, que realiza diligencias para esclarecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables.

El comisario Cristóbal Ramírez, de la PDI, detalló que “se logró establecer que la víctima, un hombre adulto de 48 años de edad, presentaba diversas lesiones por impacto balístico, motivo por el cual fue auxiliado por personal del SAMU, quien, pese a las maniobras realizadas, no logró sobrevivir debido a la gravedad de sus lesiones”.

Asimismo, agregó que “conforme a lo instruido por la fiscalía, se realizan diversas diligencias tendientes a establecer la dinámica de los hechos, así como también la identificación de las personas que participaron en este delito”.

Desde el municipio de Talcahuano, en tanto, señalaron que acompañaron el procedimiento y esperan avances en la investigación.

Hasta ahora no se reportan personas detenidas, mientras continúan las pericias en el sitio del suceso, incluyendo el levantamiento de evidencia clave para la investigación.

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