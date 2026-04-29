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Informe UC abre debate por control de perros abandonados: propone que Carabineros y el SAG puedan aplicarles eutanasia

El documento planteó medidas para enfrentar ataques y riesgos a la seguridad pública, y advirtió que gran parte del problema se origina en la tenencia irresponsable de animales con dueño.

Cristóbal Álvarez

Ley para acabar con millones de perros callejeros causa conmoción en Turquía

Ley para acabar con millones de perros callejeros causa conmoción en Turquía / Anita Kot

Un reciente informe del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica planteó nuevas medidas para enfrentar el problema de los perros abandonados en Chile, incluyendo la eutanasia como herramienta de control poblacional en casos específicos, lo que generó debate en redes sociales.

El documento advierte que una parte relevante de los ataques a personas y a fauna silvestre involucra a perros con dueño, lo que —según el análisis— refuerza que el origen del problema está en la tenencia irresponsable, como el abandono, la falta de esterilización, la escasa supervisión y el libre deambular permitido bajo la figura legal del “perro comunitario”.

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En esa línea, el informe propone incorporar una nueva norma que regule el uso de la fuerza en situaciones de riesgo.

En concreto, el documento plantea que “Carabineros, Policía de Investigaciones y funcionarios municipales estarán facultados para capturar y aplicar eutanasia inmediata en casos de ataque a personas o amenaza inminente a la seguridad pública”.

Asimismo, otra de las recomendaciones apunta al rol del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en el control de perros ferales. El texto sugiere que esta institución, junto a personal capacitado y médicos veterinarios autorizados, pueda “capturar y practicar eutanasia humanitaria en áreas urbanas, rurales y naturales donde estos animales representen un riesgo para personas u otros animales”.

Las propuestas generaron reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el alcance de las medidas, especialmente en lo relativo a la eutanasia, mientras que otros enfatizaron la necesidad de fortalecer la responsabilidad de los dueños como eje central para abordar el problema.

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