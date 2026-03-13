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FOTO. Ñublense responde a las duras acusaciones del dirigente del SIFUP: “Nunca manifestó ni hizo alusión a alguna de estas situaciones”

Fernando “Chiqui” Cordero denunció irregularidades con los dueños del conjunto “chillanejo” cuando era parte del equipo.

Damián Riquelme

@nublensesadp

@nublensesadp / @nublensesadp

La tensión entre Ñublense y Fernando Cordero alcanzó un punto crítico durante esta semana. Todo comenzó cuando “Chiqui”, a través de un video en la cuenta de la SIFUP, denunció públicamente una serie de irregularidades por parte de los dirigentes del club chillanejo. En el registro, expuso situaciones que generaron una ola de críticas hacia la administración de los “Diablos Rojos”.

Ante el revuelo causado por las declaraciones del futbolista, la dirigencia de Ñublense emitió este viernes un comunicado oficial para responder a los hechos. En el documento, el club manifestó que no comparte “en absoluto” los dichos del exfutbolista, asegurando que durante su etapa como jugador de la institución nunca expresó situaciones de discriminación ni vulneración de derechos.

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Además, la dirigencia subrayó que, al momento de firmar su finiquito ante notario, el propio Fernando Cordero dejó constancia de que no se sintió perjudicado durante su vínculo contractual.

En el escrito, Ñublense también cuestionó el momento en que surgen estas declaraciones, señalando que se producen en medio del debate por el proyecto de ley de las sociedades anónimas en el fútbol chileno. Desde la entidad consideran que este tipo de intervenciones públicas resultan “desafortunadas” y contribuyen a generar divisiones dentro del rubro.

Finalmente, el club defendió su gestión institucional, destacando el trabajo que, según indican, han desarrollado en la generación de empleo, el fortalecimiento del fútbol femenino y el desarrollo del área formativa, remarcando su compromiso con entregar condiciones laborales dignas a sus futbolistas.

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