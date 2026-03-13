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VIDEO. Es viral en redes sociales: hincha del Bodo/Glimt logró lo que no pudo el famoso fanático del Manchester United

El aficionado noruego festejó de una particular forma la racha de triunfos de su equipo tras vencer al Sporting de Lisboa por Champions League este miércoles.

Damián Riquelme

Captura DAZN - @theunitedstrand

Captura DAZN - @theunitedstrand / @theunitedstrand

El buen momento deportivo del Bodo/Glimt no solo se ha reflejado en la cancha, sino también en las tribunas. En las últimas horas se viralizó un video protagonizado por un hincha del club noruego que decidió cortarse el pelo en plena grada del estadio tras la quinta victoria consecutiva de su equipo, contra el Sporting de Lisboa por la Champions League este miércoles.

El registro tomó notoriedad principalmente por la comparación inmediata con el fanático del Manchester United, Frank Ilett, que comenzó con este reto en octubre de 2024 y que acumula 524 días sin poder cortarse el cabello, ya que los “Red Devils” no han podido superar esta marca.

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El gran momento del Bodo/Glimt se explica también por la destacada campaña que viene realizando tanto en la liga noruega como en Champions League. El conjunto escandinavo se ha consolidado como una de las sorpresas del continente al derrotar a clubes de mayor tradición y presupuesto como el Manchester City, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Sporting de Lisboa.

En cuanto al Manchester United, estuvo cerca de poder completar las cinco victorias en febrero de este año. Los entrenados por Michael Carrick debían vencer al Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham, pero terminaron empatando con el West Ham por la Premier League.

Así las cosas, el fanático del conjunto noruego sí pudo concretar lo que el popular hincha de los “Red Devils” prometió, cortándose el pelo en la misma tribuna del estadio luego de la victoria en la Champions League.

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