Se confirma oficialmente la nueva pareja de la farándula chilena: Chica Arsmate y “futuro político” esperan un bebé

Pese al vínculo amoroso, la joven admitió que todavía vive y duerme con su ex.

Javier Méndez

En el capítulo más reciente de Juzgamos y nos funamos, el programa de YouTube encabezado por Danilo 21, se confirmó la unión de una nueva pareja que remece a la farándula chilena.

Esta semana, Junior Playboy estuvo de invitado en el espacio web y habló por largos minutos sobre su abrupta expulsión de Fiebre de Baile.

Eso sí, en cierto punto el diálogo también abordó el estrecho vínculo que ha desarrollado durante el último tiempo con Yessenia Arancibia, chica Arsmate con la que se flechó en un reality de Diego González.

“Nosotros estamos juntos desde ese momento”, explicó la creadora de contenido, tras varias semanas donde el vínculo y un supuesto embarazo solo parecían una broma.

Hace poco fui al médico donde me realicé un test de embarazo y salió positivo. Ahora me dieron una orden para ecografía, para saber cuántos meses tengo (...) hemos estado en varias ocasiones juntos, entonces tenemos que esperar la confirmación de la ecografía", planteó.

“En estos momentos yo vivo con mis hijos, con el padre de mis hijos, duermo con él, pero no estamos juntos. “Yo estoy con Junior”, se sinceró Arancibia.

“Lo importante es que unieron los corazones y que hay proyección”, valoró el influencer y panelista de televisión.

Por lo demás, Junior volvió a manifestar sus intenciones de sumarse a la política y convertirse en el alcalde de Pelarco, localidad donde vive actualmente junto a su familia.

“¿Crees que lo de Fiebre de Baile va a afectar tu carrera política?“, quiso saber el entrevistador. “Yo creo que no, porque eso es arte y lo otro es dedicación al pueblo, a la gente (...) llega como anillo al dedo ser alcalde”, explicó.

