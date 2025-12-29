;

VIDEO. “Voy a ser presidente de este país”: Junior Playboy sueña en grande y revela que postulará para ser alcalde de Pelarco

El chico reality sorprendió al revelar su interés en la política.

Alejandro Basulto

Primer Plano, Chilevisión

Primer Plano, Chilevisión

En el último capítulo de Primer Plano, José Luis Concha, conocido como Junior Playboy, sorprendió al compartir detalles sobre su vida actual lejos del ritmo acelerado de Santiago.

Durante su estadía en el espacio de Chilevisión, el chico reality explicó que hace un tiempo decidió mudarse a Pelarco junto a sus dos hijos, una niña y un niño, de quienes obtuvo su custodia tras una larga batalla judicial.

Yo me vine a Pelarco hace dos años ya, por un tema de tranquilidad, y estoy acá por mis hijos, por darles esa vida tranquila. No es como en Santiago con tanto smog, tanta balacera, tanta cosa loca que se escucha hoy en día. Por lo menos acá no se sabe de eso”, relató.

El influencer confesó que su llegada a la comuna tiene un objetivo claro: “Yo vine con un sueño de ser alcalde acá en la comuna de Pelarco. Me ha tratado muy bien Pelarco, la gente ha sido muy cariñosa, respetuosa. Asisto al consultorio, yo me atiendo en el consultorio acá, me atienden muy bien, es como una clínica, un saludo a ellas, trabajan muy bien las chiquillas”.

En los colegios, mis hijos estudiando... Pelarco me abrió las puertas, se puede decir. Es una ciudad muy linda que hay que darle lo mejor. Faltan semáforos para Pelarco, es mi próximo trabajo. Ya tengo 40 años, entonces digo yo, ‘¿a qué vine?’, yo no vine a tan solo eso, yo dije, ‘vine a hacer más cosas’ y quiero hacer muchas cosas”, añadió.

Incluso proyectó su futuro político: “Para ser alcalde igual es harta la responsabilidad, porque una vez que yo sea alcalde estoy seguro de que después van a pasar diez años y voy a ser presidente de este país”.

Junior Playboy también reveló que actualmente genera contenido para adultos en Arsmate, y aclaró que esto no interfiere con sus aspiraciones: “Lo que estamos haciendo por acá, no tiene nada que ver con lo otro, son dos cosas distintas. Tengo que hacer caja. Faltan tres años para ser alcalde y qué tiene que ver una cosa con la otra”.

Sobre sus planes concretos, afirmó: “La gente me está pidiendo, ‘oye, haz cosas por nosotros’, yo le voy a hacerle propiedades, soy el único tipo que quiere hacer 100 casas”.

Finalmente, José Luis Concha respondió a las críticas por mezclar el erotismo con la política: “Es una industria abierta y tenemos que abrir nuestros cerebros, si ya estamos en otra era ya. Hay que respetar nomas y simple, da lo mismo en lo que ocupa uno su cosa (...) Yo no invado tu casa”.

