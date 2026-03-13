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Estalla otro conflicto en el fútbol chileno: duro revés para Esteban Paredes

El exdelantero se ve envuelto en una polémica a solo horas de haber sido anunciado como nuevo DT de Santiago Morning.

Daniel Ramírez

@ep7oficial

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Otro conflicto estalló en el fútbol chileno. Este viernes, el Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile se pronunció en contra del nombramiento de Esteban Paredes como nuevo técnico de Santiago Morning, elenco que disputará la Segunda División Profesional este 2026.

La llegada del exdelantero a la banca del “Chago” se oficializó anoche. “Estamos felices de anunciar el inicio de una nueva etapa. Esteban Paredes encabeza el cuerpo técnico que guiará los destinos de la V negra esta temporada”, informó el club a través de sus redes sociales.

Sin embargo, durante esta jornada, el Colegio de Entrenadores publicó un comunicado oficial en el cual acusan que Paredes no cumple con los requisitos reglamentarios para dirigir a Santiago Morning.

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“De acuerdo a los registros conocidos por esta entidad gremial, que son de público conocimiento a raíz del caso del mismo club en 2025, el entrenador anunciado no cumple con los requisitos para cumplir dicha función”, señalaron.

“Las bases de competencia 2026 establecen la misma norma de la pasada temporada para entrenadores principales o entrenadores ayudantes: licencia Pro Nacional o licencia Pro Conmebol, ninguna de las cuales posee el entrenador públicamente anunciado por el club", agregaron.

Además, la organización gremial apuntó a la “importancia de cumplir con la normativa que acuerdan los clubes a inicio de cada temporada y que dice relación con la Convención de Licencias de Entrenadores Conmebol”.

“Esta entidad establece que seguirá informando y fiscalizando a la ANFP en el cumplimiento de la normativa publicada, además de supervisar los procedimientos formales y conocidos para la obtención de licencias. Lo anterior, en busca de la transparencia y la igualdad de derechos de los directores técnicos de todas las divisiones”, concluyó el Colegio de Entrenadores.

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