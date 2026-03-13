;

PREVIA. Coquimbo Unido vs U de Chile: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver en vivo el partido por TV

Tras la salida de Francisco Meneghini, los azules buscarán volver a los triunfos visitando al cuadro “pirata”, por la fecha 7 del Campeonato Nacional. Transmite ADN Deportes.

Daniel Ramírez

La Universidad de Chile, ahora sin Francisco Meneghini en la banca, visitará a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026.

Para este partido, el entrenador de la U será Jhon Valladares, quien asumió la banca azul de forma interina tras la destitución de Meneghini.

Los azules vienen de empatar 1-1 con Universidad de Concepción. Por su parte, el conjunto coquimbano venció 3-1 a Huachipato en la fecha pasada del torneo.

ADN

Coquimbo Unido vs. U de Chile, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium, además de la plataforma streaming HBO Max, con una suscripción previa.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 14 de marzo

18:00 horas | Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile | Francisco Sánchez Rumoroso

