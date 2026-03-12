;

La formación que ensayó la dupla interina de la U de Chile para visitar a Coquimbo Unido

Según información de ADN Deportes, Jhon Valladares y Manuel Iturra han modificado algunos parámetros de trabajo respecto a lo que hacía “Paqui” Meneghini.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

La formación que ensayó la dupla interina de la U de Chile para visitar a Coquimbo Unido / Twitter @udechile

En medio de los nombres que comienzan a sonar con miras a suceder a Francisco “Paqui” Meneghini, la U de Chile debe trabajar en el futuro inmediato.

Aquello implica la visita de los azules al vigente campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, para lo cual Jhon Valladares y Manuel Iturra serán la dupla interina.

ADN

Según información de ADN Deportes, ambos ya han hecho modificaciones en los entrenamientos: “Paqui” estaba mas acostumbrado a hacer mucho entrenamiento con realidad de juego, a cancha completa, pero los entrenadores actuales del elenco universitario laico acotaron el trabajo a mitad de cancha, evitando que los jugadores recorrieran mucho.

En dicho trabajo, a ratos, incluso intervino Juan Martín Lucero, esperanzado de sumar algunos minutos en cancha en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Todo en medio de una serie de bajas que presenta el plantel, como los lesionados Matías Zaldivia, Lucas Assadi y Charles Aránguiz, además del suspendido Marcelo Díaz. Ante esto, el paraguayo Lucas Romero, uno de los refuerzos del club, trabajó como titular.

Así las cosas, la formación que la U de Chile dispondría para visitar a Coquimbo Unido será con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Marcelo Morales en defensa; Lucas Romero, Israel Poblete y Javier Altamirano en mediocampo; dejando en ataque a Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

