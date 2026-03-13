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¿Lucas Cepeda jugará contra el Real Madrid? Esto dijo el DT del Elche sobre el once titular para ir al Bernabéu

El equipo del delantero chileno visitará al cuadro “merengue” este sábado en La Liga española.

Daniel Ramírez

Getty Images

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El Elche de Lucas Cepeda tendrá un durísimo desafío este sábado al visitar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, por la fecha 28 de La Liga española.

La posible participación del delantero chileno en este partido es una incógnita, considerando que el jugador viene de perder la titularidad en su equipo.

De hecho, en el último duelo contra el Villarreal, el ex Colo Colo no ingresó a la cancha y vio todo el encuentro desde la banca de suplentes.

DT del Elche y la elección de los titulares para enfrentar al Real Madrid

Eder Sarabia, entrenador del Elche, habló este viernes en conferencia de prensa y reconoció que se le está haciendo complejo definir al equipo titular.

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“No es fácil elegir a los once titulares. Casi todos los jugadores han tenido bastantes oportunidades y también está en ellos encontrar la regularidad. Una de las cosas que siempre intento preguntarme es: ¿Estoy siendo justo con algunos jugadores?”, señaló el técnico español.

“Al final pongo todo eso encima de la balanza, más lo que yo intuyo, lo que veo, la competencia que tienen los jugadores en cada posición... Valoramos todo”, agregó el DT.

Respecto al once titular para enfrentar al Real Madrid, comentó: “Puede ser que haya algún cambio, puede ser que no haya tantos, pero analizaremos todo”.

“Yo estoy contento porque hemos hecho una buena semana y eso me hace ser optimista. Vamos a ver si somos capaces de elegir el mejor once posible”, concluyó Eder Sarabia.

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