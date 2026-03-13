Incluyendo a un exintegrante de La Roja: Esteban Paredes inicia su carrera como entrenador / Diego Martin

Desde hace algunas semanas se venía especulando en torno al futuro inmediato de Esteban Paredes.

El exgoleador, parte de la gerencia de Santiago Morning, estaba a la espera de su licencia FIFA con tal de ejercer como entrenador.

Finalmente durante la noche de este jueves, en el “Chago” oficializaron la presencia de Paredes como el DT del elenco que milita en la Segunda División.

El atacante tendrá en su staff a otro exatacante como ayudante, Leonardo Monje, además del expreparador físico de la selección chilena, Hernán Torres, como responsable de dicha labor, ahora en Santiago Morning.

A todos ellos se suma Cristián Limenza, exportero de Unión Española, como el preparador de arqueros del cuadro microbusero.

Esteban Paredes debutará como DT el próximo domingo 22 de marzo, cuando en La Pintana reciban a Colchagua por la primera fecha de la Segunda División.