Siguen las malas para el ex Colo Colo: Lucas Cepeda sufre duro e inesperado revés en Elche

Lucas Cepeda sufrió un duro e inesperado revés en Elche. El delantero chileno venía de ser titular en los últimos tres partidos de su equipo, pero este domingo fue suplente y no jugó ningún minuto ante Villarreal.

Desde su llegada al fútbol español, esta es la primera vez que el ex Colo Colo no suma minutos en el elenco franjiverde.

Sin poder participar del juego, el seleccionado nacional tuvo que ver desde el banquillo la derrota de su escuadra, que cayó 2-1 en su visita al Villarreal, por la fecha 27 de La Liga española.

Vale mencionar que Lucas Cepeda aún no ha podido festejar una victoria en España. Elche lleva diez partidos seguidos sin ganar y, con la derrota de hoy, el equipo quedó a solo un punto de la zona de descenso.

Siguiente rival: Real Madrid

En la próxima fecha de La Liga española, Elche tendrá un durísimo desafío al visitar al Real Madrid, elenco que marcha segundo en la tabla y está peleando el título con Barcelona.

El partido se llevará a cabo el próximo sábado 14 de marzo, a partir de las 17:00 horas de Chile.