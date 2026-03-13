;

PREVIA. La UC enfrenta a Everton: cuándo juegan, dónde, a qué hora y quién transmite por TV

El elenco cruzados se mide ante un conjunto ruletero que recién cambió de DT. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

La UC enfrenta a Everton: cuándo juegan, dónde, a qué hora y quién transmite por TV

Este sábado, la acción de la séptima fecha de la Liga de Primera tendrá uno de sus focos en el juego en que la UC enfrentará a Everton.

Los cruzados apuntan a seguir haciéndose fuertes en el Claro Arena, buscando un triunfo que les permita seguir peleando por la cima de la tabla.

En tanto, el cuadro ruletero estrenará DT, Walter Ribonetto, quien viene a reemplazar a Javier Torrente y el exitoso interinato de Davis González, que había sumado dos victorias seguidas en el equipo.

U Católica vs. Everton, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad Católica y Everton lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium, además de la plataforma streaming HBO Max, con una suscripción previa.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 14 de marzo

20:30 horas | Universidad Católia vs. Everton | Claro Arena

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

