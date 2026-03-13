La UC enfrenta a Everton: cuándo juegan, dónde, a qué hora y quién transmite por TV

Este sábado, la acción de la séptima fecha de la Liga de Primera tendrá uno de sus focos en el juego en que la UC enfrentará a Everton.

Los cruzados apuntan a seguir haciéndose fuertes en el Claro Arena, buscando un triunfo que les permita seguir peleando por la cima de la tabla.

En tanto, el cuadro ruletero estrenará DT, Walter Ribonetto, quien viene a reemplazar a Javier Torrente y el exitoso interinato de Davis González, que había sumado dos victorias seguidas en el equipo.

U Católica vs. Everton, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad Católica y Everton lo podrás ver en TV en las pantallas de TNT Sports Premium, además de la plataforma streaming HBO Max, con una suscripción previa.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium, además de la plataforma streaming HBO Max, con una suscripción previa.

Sábado 14 de marzo

20:30 horas | Universidad Católia vs. Everton | Claro Arena