“Que te venga a buscar un club con historia como Everton, para cualquier entrenador es motivante”

El argentino Walter Ribonetto fue presentado como nuevo técnico del cuadro viñamarino. El DT debutará ante Universidad Católica.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Este jueves, Everton presentó oficialmente a su nuevo DT, el argentino Walter Ribonetto, quien registra pasos por las bancas de Godoy Cruz, Melgar y Talleres de Córdoba.

En conferencia de prensa, Ribonetto se mostró motivado en su llegada al cuadro viñamarino y valoró la oportunidad que se le presentó para dirigir en Chile. “Que te venga a buscar un club con historia como Everton, para cualquier entrenador es motivante, es maravilloso. Este es un desafío muy lindo”, señaló.

Sobre la idea de juego que quiere implementar en el elenco “Oro y Cielo”, el técnico comentó: “De a poco iremos construyendo el modelo de juego que queremos. La idea es ser un equipo intenso, dinámico, que tenga la pelota, que presione alto a los rivales. Como cuerpo técnico tenemos una impronta que nos caracteriza, pero cada partido es distinto”.

Asimismo, anticipó el próximo duelo contra Universidad Católica en el Claro Arena, donde hará su debut en la banca de Everton. “Al enfrentar a Católica, un equipo grande, la motivación se eleva sola. Ya estamos estudiando al rival. Lo ideal es que todo resulte y comenzar con el pie derecho, pero hay que jugar el partido, son 90 minutos. Lo más importante es no perder el orden”, sostuvo.

Por último, Walter Ribonetto se refirió a la pésima campaña de “ruleteros” en la última temporada, donde estuvieron cerca de perder la categoría. “Lo que pasó el año pasado fue complicado, fue algo muy feo, entonces no hay que volver a eso. Tenemos un grupo con ganas de cambiar esta historia”, concluyó.

