Es el único club chileno en la Libertadores Sub 20 y asombra con su campaña: ¡ya está en semifinales!

Santiago Wanderers ha sorprendido en el torneo continental que se disputa en Quito, Ecuador, y ya está instalado en la ronda de los cuatro mejores.

Santiago Wanderers, el único representante chileno en la Copa Libertadores Sub 20, ha sorprendido con una campaña impecable en el torneo que se disputa en Quito, Ecuador.

El cuadro de Valparaíso debutó el pasado lunes con un triunfo ante Nacional de Uruguay y este jueves, por la segunda fecha de la fase de grupos, logró una nueva victoria por 2-0 frente a Belgrano de Córdoba.

Los goles del partido fueron obra de Ignacio Flores (62′) y Christian Silva (87′), que le permitieron al elenco caturro asegurarse el primer lugar del Grupo C y clasificar a semifinales, a falta de una jornada para el cierre de la fase grupal.

Por ahora, Santiago Wanderers suma 6 puntos y podría ser alcanzado por Nacional. Sin embargo, el criterio de enfrentamiento directo favorece al equipo chileno, asegurándose la clasificación sin importar lo que ocurra en la última fecha.

En la última jornada del Grupo C, el “Decano” enfrentará a Liga de Quito el domingo 15 de marzo a las 19:00 horas de Chile. Cabe recordar que los primeros de cada grupo y el mejor segundo de las tres zonas avanzan a semifinales.

